Остановить диверсантов: антитеррористическая тренировка военной полиции попала на видео
После скоротечного боя условный противник был задержан и передан военным следователям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В селе Анастастьевка Хабаровского края состоялась тренировка подразделений военной полиции. «Террористы» атаковали военный госпиталь, захватив здание.
На место быстро прибыла военная полиция. Госпиталь был окружен, а диверсанты блокированы. После скоротечного боя условный противник был задержан и передан военным следователям.