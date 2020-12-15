Увидеть страну: три сотни башкирских призывников отправляются на Дальний Восток

Более трехсот призывников из четырех тысяч поступивших из Башкирии новобранцев отправлены служить на Дальний Восток. Перед тем, как посадить их в поезд, вагоны тщательно продезинфицировали. Призывники сдали тесты на коронавирус, им выдали форму и средства индивидуальной защиты.

На пути к Дальнему Востоку следить за здоровьем пополнения будут медики. Приемы пищи будут организованы через вагон-ресторан.