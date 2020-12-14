Разгонный блок «Бриз-М» штатно отделился от «Ангары-А5»

В расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН «Ангара-А5».

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5».

Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью РБ «Бриз-М» по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Пуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» был осуществлен сегодня, 14 декабря, в 08 часов 50 минут (мск) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.