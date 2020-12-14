Разгонный блок «Бриз-М» вывел на расчетную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки

В установленное расчетное время ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-5» вывела на расчетную геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки. Старт «Ангары-А5» и выведение габаритно-массового макета полезной нагрузки на орбиту разгонным блоком «Бриз-М» прошли в штатном режиме.

Пуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» был осуществлен сегодня, 14 декабря, в 08 часов 50 минут по московскому времени боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филиппинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН «Ангара-А5».

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5».