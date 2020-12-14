«Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами ВКС

Ракета космического назначения «Ангара-А5», стартовавшая в 08:50 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома министерства обороны России в Архангельской области в расчетное время (08:53) принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

Ранее сообщалось, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.

Это второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий с северного космодрома был успешно проведен 23 декабря 2014 года.