С космодрома Плесецк совершен успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

В понедельник, 14 декабря, в 08:50 по московскому времени с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома министерства обороны России в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Это второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий с северного космодрома был успешно проведен 23 декабря 2014 года.