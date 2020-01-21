Минобороны передало Лаосу танки Т-72 и бронемашины БРДМ-2М
Делегация Минобороны России под руководством начальника Главного управления международного военного сотрудничества ведомства генерал-лейтенанта Александра Кшимовского приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 71-й годовщине образования Народной Армии Лаоса.
На полях торжественной церемонии в рамках оказания военно-технической помощи состоялась передача лаосской стороне очередной партии российской военной техники - танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М, а также модернизированного российскими специалистами аэродрома Тхонгхайхин, расположенного в провинции Сиангкхуанг.
«Благодаря совместным усилиям российско-лаосские связи будут и дальше укрепляться на благо наших государств и народов, в интересах мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - заявил Кшимовский в ходе церемонии передачи продукции военного назначения лаосской стороне.