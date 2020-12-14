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Захват лидера «боевиков»: кадры совместных учений спецназа России и Узбекистана

Тамара Астапенкова
07:55 14.12.2020
В общей сложности в учениях были задействованы около 200 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Республики Узбекистан.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Узбекистане, на полигоне Термез военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа и вооруженных сил Узбекистана завершили совместные учения, которые проходили в течение недели, операцией по освобождению населенного пункта и захватом лидера «боевиков».

По сценарию маневров, группа условных боевиков вторглась из-за границы и захватила близлежащий населенный пункт. Военнослужащие двух стран провели разведку местности с помощью беспилотников, выявили слабые стороны «террористов» и скрытно высадились из вертолета Ми-8.

Спецназ уничтожил охранение условного противника, минометные расчеты нанесли прицельный огонь по «захваченному» населенному пункту. После этого совместные группы военнослужащих, прибывшие на четырех бронеавтомобилях «Тайфун», зачистили здания от укрывшегося противника и захватили лидера «боевиков». По завершении операции, саперы провели обследование и разминирование населенного пункта.

На церемонии закрытия совместных учений командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин отметил, что военнослужащие двух стран получили новый опыт, который поможет в обеспечении безопасности в Центральной Азии. Лапин добавил, что спецназ в ходе учений выполнял широкий спектр сложнейших учебно-боевых задач в условиях резко меняющейся обстановки.

«Характерной особенностью учений стало их проведение на фоне усиливающейся нестабильности международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Современные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, представляют серьезную опасность для наших государств, и мы обязаны адекватно реагировать на подобные явления, обеспечивая совершенствование деятельности наших вооруженных сил», - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

В общей сложности в учениях были задействованы около 200 военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Республики Узбекистан, около 20 единиц военной и специальной техники.

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