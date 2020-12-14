Мир и спокойствие: миротворцы РФ оснастили блокпосты в Лачинском коридоре фортификационными сооружениями

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают оснащение блокпостов в Лачинском коридоре. Наблюдательные посты оборудуются фортификационными сооружениями «Блокпост», которые предназначены для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские военнослужащие обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров. Миротворцы сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры.

«Благодаря российским миротворцам, мы спокойно передвигаемся, не боимся ничего. Так что спасибо россиянам. Я уверен, что теперь будет мир, будем спокойно здесь жить», - считает беженец, проезжающий в Карабах через пост.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с полуночи 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.