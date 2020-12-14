Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военные химики провели дезинфекцию самолетов ВТА и автобусов после доставки призывников в ВВО

Ян Брацкий
05:30 14.12.2020
Молодое пополнение проходит термометрию и телесный осмотр, новобранцы сдают все необходимые анализы для исключения коронавирусной инфекции.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Восточный военный округ (ВВО) прибывают крупные команды призывников. На днях самолетом военно-транспортной авиации прибыла очередная партия новобранцев, для прохождения службы в соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия.  

Первыми военнослужащих встречают медицинские специалисты и дезинфекционные подразделения войск РХБ защиты. Новобранцы проходят термометрию и телесный осмотр. Затем их размещают в отельном подразделении, где они повторно сдают анализы на наличие коронавирусной инфекции и приступают к общевойсковой подготовке.

Кроме этого, специалисты РХБ защиты проводят профилактические мероприятия на аэродроме и железнодорожном вокзале Улан-Удэ. В данные мероприятия входит дезинфекция транспорта, прибывающего с призывниками и дезинфекция прилегающей территории.

Специальной обработке подвергаются салоны прибывающих самолетов и поездов, автобусы, на которых производится доставка молодого пополнения в соединения и воинские части.

Также с военнослужащими, вновь прибывшими для прохождения военной службы в течение месяца будет проведен курс начальной военной подготовки. Новобранцы освоят общевоинские уставы, строевую подготовку, научатся азам ведения общевойскового боя, инженерной подготовки и научатся использовать индивидуальные средства защиты.

К сбору привлечены военнослужащие, которые будут проходить службу в мотострелковых, артиллерийских подразделениях и подразделениях связи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:00 В стране и мире
Врач рассказал о правилах ношения защитной маски зимой
03:00 Армия
Видео
Российские военнослужащие провели боевые стрельбы на обновленном полигоне в Абхазии
01:13 В стране и мире
В Московской области вводится «желтый» уровень погодной опасности
00:56 В стране и мире
Неизвестный открыл стрельбу возле церкви в Нью-Йорке
18:21 Армия
Минобороны обновило карту миротворческой операции в Карабахе
Популярное
Популярное
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Археологи нашли новые детали «ацтекской башни черепов»
Видео
В США разгадали одно из зашифрованных посланий серийного убийцы Зодиака
Иранскую звезду соцсетей осудили на 10 лет за фото в Instagram
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.