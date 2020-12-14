Военные химики провели дезинфекцию самолетов ВТА и автобусов после доставки призывников в ВВО

В Восточный военный округ (ВВО) прибывают крупные команды призывников. На днях самолетом военно-транспортной авиации прибыла очередная партия новобранцев, для прохождения службы в соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Республике Бурятия.

Первыми военнослужащих встречают медицинские специалисты и дезинфекционные подразделения войск РХБ защиты. Новобранцы проходят термометрию и телесный осмотр. Затем их размещают в отельном подразделении, где они повторно сдают анализы на наличие коронавирусной инфекции и приступают к общевойсковой подготовке.

Кроме этого, специалисты РХБ защиты проводят профилактические мероприятия на аэродроме и железнодорожном вокзале Улан-Удэ. В данные мероприятия входит дезинфекция транспорта, прибывающего с призывниками и дезинфекция прилегающей территории.

Специальной обработке подвергаются салоны прибывающих самолетов и поездов, автобусы, на которых производится доставка молодого пополнения в соединения и воинские части.

Также с военнослужащими, вновь прибывшими для прохождения военной службы в течение месяца будет проведен курс начальной военной подготовки. Новобранцы освоят общевоинские уставы, строевую подготовку, научатся азам ведения общевойскового боя, инженерной подготовки и научатся использовать индивидуальные средства защиты.

К сбору привлечены военнослужащие, которые будут проходить службу в мотострелковых, артиллерийских подразделениях и подразделениях связи.