Армия Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору в Карабахе: видео Иван Линдеманн С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более 26 тысяч беженцев. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Военнослужащие российского миротворческого континента ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. «Миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры», - сказано в сообщении министерства обороны России. С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более 26 тысяч беженцев. «Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, - отметили в МО. Уточняется, что основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха осуществляется российским контингентом миротворческих сил на 23 наблюдательных постах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика