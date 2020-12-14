Российские саперы разминировали территорию аэропорта города Степанакерт в Карабахе

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта города Степанакерт. Поиск взрывоопасных предметов проводился на приусадебных участках и прилегающих к аэропорту территориях.

«Сегодня саперами Центра гуманитарного разминирования проверена территория аэропорта города Степанакерт на наличие взрывоопасных предметов. Кроме военнослужащих, для выполнения данной задачи привлекались расчеты собак минно-розыскной службы» - рассказал заместитель начальника Центра гуманитарного разминирования Дмитрий Ключевский.

За сутки очищено около 8 га территории, семь километров дорожного покрытия, обследовано 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 взрывоопасный предмет.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 155 га местности, более 38 километров дорог, 375 домостроений, обнаружено и обезврежено 4811 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.