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В Карабахе состоялся обмен пленными при поддержке миротворцев РФ

Ян Брацкий
22:52 14.12.2020
Командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне 44 человека.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Минобороны России

Российским контингентом миротворческих сил в Нагорном Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

В течении двух недель командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Мурадов вел интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон об обмене пленными по принципу «всех на всех».

В результате достигнутых договоренностей 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Лично командующий российскими миротворческими силами передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне 44 человека. Самолетом ВКС России командующий российским миротворческим контингентом их доставил домой в Баку и в Ереван соответственно.

В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 825 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 39 тысяч беженцев.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры.

В Мардакерте за сутки восстановлено 600 метров линий электропередач и один жилой дом. Всего с начала работ восстановлено 19 жилых домов и около шести километров линий электропередачи. Завершены ремонтные работы по восстановлению опор линий электропередачи на западной окраине Шуши и около 10 километров дублирующего участка газопровода в районе населенного пункта Лысогорский.

С начала проведения миротворческой операции восстановлено более 17 километров линий электропередачи, 50 опор, 31 трансформаторная подстанция и 15 километров линий связи. Продолжается очистка от взрывоопасных предметов территории Нагорного Карабаха. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил

в Нагорном Карабахе разминировано более 156 гектаров местности, около 40 километров дорог, 375 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около пяти тысяч взрывоопасных предметов.

Специалисты медицинских отрядов Минобороны России в Степанакерте и Мардакерте продолжают оказание медицинской помощи и местному населению.

Выездными врачебными бригадами в населенных пунктах Айгестан и Сарушен оказана медицинская помощь 52 жителям Нагорного Карабаха. Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 498 гражданам, из которых 58 – дети. При координации миротворческих сил России и Международного Комитета Красного Креста ведется поиск и обмен тел погибших.

Российские миротворцы продолжают оказывать помощь в сборе сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Для уточнения информации офицерами российских миротворческих сил обработано 480 телефонных обращений, поступивших по «горячей линии», проведено более 2100 встреч с гражданами.

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