Российские военнослужащие провели боевые стрельбы на обновленном полигоне в Абхазии

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели первые боевые стрельбы отделений в рамках нового учебного года.

На базе обновленного стрелкового тира личный состав соединения отточил умение ведения общевойскового боя в составе отделений, выполнив стрелковые упражнения с параллельной отработкой тактики действий как в обороне, так и во время наступления.

Имитировавшие бронетехнику мишени и личный состав условного неприятеля поражались из стрелкового вооружения, автоматов АК-74. При этом командиры отделений совершенствовали навыки управления подразделениями и огнем.

Время появления целей постоянно сокращалось, а дистанция стрельбы и скорость передвижения мишеней, наоборот, увеличивались, усложняя тем самым условия выполнения задачи.

Учебные маневры проводились на базе обновленного стрелкового тира, оснащенного современным радиоуправляемым переносным оборудованием для выполнения стрельб из различных видов стрелкового оружия, учебными местами для занятий по армейской тактической стрельбе, стрельбе из ручных противотанковых гранатометов и метания боевых гранат.