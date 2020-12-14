Грохот гранатометов: в подмосковном Алабино прошли боевые стрельбы

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии провели боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17 на полигоне в подмосковном Алабино.

Были уничтожены мишени, имитирующие бронированную технику и живую силу условного противника. Это было сделано с помощью кумулятивных и осколочно-фугасных зарядов. Огонь из РПГ-7В велся на дистанциях от 200 до 350 метров, целью выступили танки условного противника. Они передвигались на рельсовой платформе, все для отработки поражения движущихся целей.

А «живую силу» настигали выстрелы из автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя». Огонь велся на расстоянии от 800 до 1 500 метров.

В занятиях приняли участие более 200 военнослужащих и около 100 единиц вооружения.