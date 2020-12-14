Горные мотострелки Тывы получили комплекс БПЛА «Орлан-10»

Комплекс беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» поступил на вооружение горных мотострелков в Тыве, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Поступающий на вооружение комплекс в ходе плановых мероприятий боевой подготовки будет применяться для проведения воздушной разведки, выдачи готовых целеуказаний для ударных и огневых средств ракетных войск и артиллерии горного соединения, а также для корректировки огня», - говорится в сообщении.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.