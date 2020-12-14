«Дмитрий Рогачев» уничтожил корабли и авиацию условного противника в Черном море

Экипаж новейшего патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» (проекта 22160) выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море, сообщила пресс-служба Южного военного округа в понедельник, 14 декабря.

Тренировки прошли в соответствии с планом боевой подготовки в рамках выполнения курсовой задачи К-2.

«Были отработаны огневые задачи по поражению морских и воздушных целей, имитирующих корабли и авиацию противника», - говорится в сообщении.

Также моряки отработали порядок действия пожарных расчтов аварийно-спасательной группы при возникновении нештатных ситуаций в ходе приема на борт вертолета.

«Дмитрий Рогачев» вошел в состав Черноморского флота в июне 2019 года. Был заложен на стапелях зеленодольской верфи в 2014 году. Проект корабля разработан АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге.

Головной патрульный корабль данного проекта «Василий Быков» был введен в состав Черноморского флота 20 декабря 2018 года, а «Павел Державин» приняли сегодня в состав ЧФ 27 ноября 2020 года.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для несения пограничной службы, патрулирования, борьбы с контрабандой и пиратством. Способны разгоняться до 25 узлов, дальность плавания составляет 6000 миль, а автономность — до 60 суток.

Имеют на вооружении крылатые ракеты «Калибр», артиллерийскую установку АК-176, торпеды, два противодиверсионных гранатомета ДП-65. На кораблях проекта есть взлетно-посадочная площадка для вертолета.