Снабжение миротворцев в Карабахе, преодоление «водной блокады» в Крыму и энергосбережение в войсках: Булгаков подвел итоги года для МТО

Заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Булгаков дал большое интервью газете «Красная звезда». Оно было посвящено итогам 2020 года с точки зрения материально-технического обеспечения войск.

Замминистра начал с культурно-исторических событий проходящего года - 75-летия Победы в ВОВ и завершения строительства Главного храма Вооруженных сил.

«В каждом камне этого величественного святилища - частица нашей вечной благодарности воинам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины ценой собственной жизни», - подчеркнул Булгаков.

Заместитель министра обороны отметил, что для парадов в честь Победы подразделениями МТО обеспечено 47 тысяч участников парадов, около 2 000 единиц техники и 435 единиц самолетов и вертолетов. Также было воссоздано более 6 000 комплектов формы для исторической части парадов.

А для музейного комплекса «Дорога памяти» при Главном храме Вооруженных сил пришлось собрать более 9 000 исторических артефактов - от образцов военной техники до артиллерийских гильз и предметов униформы. Кроме того, для информационного массива комплекса собрано почти пять миллионов фотографий.

Рассказал Булгаков и про обеспечение миротворческого контингента в Армении.

«Переброска миротворческих сил была осуществлена военно-транспортной авиацией в самый короткий срок. Всего было выполнено более 250 рейсов, перевезено почти 2 000 человек личного состава и свыше 530 единиц техники», - заявил замминистра обороны.

На наблюдательных постах в Карабахе планируется установить 31 блочно-модульный городок. В них будут жилые модули, бани, спортзалы, штабы, кухни со столовыми, комнаты досуга и так далее.

Снабжение продовольствием и ГСМ, по словам Булгакова, идет от местных поставщиков. Другие грузы доставляются с территории России самолетами через Армению и по железной дороге транзитом через Азербайджан. С последним согласован и воздушный маршрут с использованием международного аэропорта Гянджа.

Также генерал отметил и вклад МТО в борьбу с коронавирусом. От участия в строительстве множества медицинских учреждений (в том числе и 26 многофункциональных медицинских центров Минобороны) до разворачивания временных госпиталей и обсервационных лагерей и изготовления миллионов масок.

Вспомнил Булгаков и решенную задачу обеспечения международных игр АрМИ-2020.

«Обращаю ваше внимание, что абсолютно все конкурсы Армейских игр, где бы они ни проходили - в России или за рубежом, - не могут быть проведены без организационного участия структур материально-технического обеспечения. Судите сами - на МТО возложено обеспечение боеприпасами вооружения участников Игр, обслуживание и ремонт техники, на которой соревнуются команды, заправка ее топливом, размещение участников соревнований и создание им условий для проживания, организация питания, в том числе с учетом национальных и религиозных особенностей», - отметил замминистра.

Не был обойден и вопрос помощи в строительстве гражданской инфраструктуры. Помимо оперативно и качественно возведенных мостов в Тульской и Мурманской областях, структуры МТО приняли участие в преодолении «водной блокады» в Крыму. К задаче привлекли трубопроводные подразделения Западного и Южного военных округов. Для выполнения задачи по пуску в эксплуатацию водовода привлекли более 800 военнослужащих и свыше 250 единиц техники.

Не обошлось и без темы экономии. Достигается она за счет технологий энергосбережения и цифровизации. С первыми все более-менее понятно - идет обновление котельных и систем управления освещением. А вот особенности второй звучат еще любопытнее.

«С ПАО «Ростелеком» заключен контракт на создание и внедрение в 2020-2024 годах цифровой платформы инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и имущественного комплекса Минобороны России. Этот проект позволит организовать централизованную автоматизированную систему контроля и управления повседневной деятельностью, которая объединит в себе существующие и создаваемые системы управления и обеспечит оперативное реагирование, формирование статистических и аналитических отчетов в органы военного управления. Проще говоря, даст возможность контролировать все, что происходит в воинской части: температуру в казарме, приход и уход военнослужащих, выход техники с показанием расхода ее моторесурса, движение материальных средств на складах, видеонаблюдение территории охраняемых объектов. И все это будет отображаться на всех уровнях от воинской части до Национального центра управления обороной РФ», - рассказал Булгаков.

При этом замминистра отметил, что на базе Алабинского гарнизона уже был развернут пилотный программно-аппаратный комплекс «Умный гарнизон». И экономия на коммунальных ресурсах получается такая, что предполагается годовая разница в 50 миллионов рублей.