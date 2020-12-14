Опубликованы кадры пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк

«Звезда» публикует кадры пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5», который был совершен в понедельник, 14 декабря, с космодрома Плесецкв Архангельской области. До этого носитель стартовал только раз — в декабре 2014 года.

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5».

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.