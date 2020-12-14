Армия Защита от вируса: летчиков ЗВО в Петербурге начали прививать от COVID-19 Андрей Аркадьев Планируется привить несколько тысяч военнослужащих. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Петербурге летчиков Западного военного округа начали прививать от коронавируса. В качестве вакцины медики используют препарат ««Спутник V», первую партию которого доставили самолетом в спецконтейнерах. Прививки уже сделали и офицерам подразделений противовоздушной обороны, несущим боевое дежурство. Ранее сообщалось, что сегодня в Москве открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска. Теперь прививку могут сделать не только сотрудники здравоохранения, образования и соцзащиты, но и работники культуры, МФЦ, а также сферы торговли и услуг. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика