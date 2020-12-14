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Военный эксперт объяснил, в чем уникальность «Ангары-А5»

Светлана Иванова
11:03 14.12.2020
Россия сможет удержать свое положение в космосе в условиях конкуренции с американцами, считает доктор военных наук Константин Сивков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MOD Russia, via, Globallookpress

Доктор военных наук Константин Сивков в  комментарии «Звезде» объяснил, что благодаря ракете космического назначения «Ангара-А5» Россия сможет удержать свое положение в космосе в условиях конкуренции с американцами. В частности, как подчеркнул военный эксперт, технические характеристики «Ангары-А5» как ракеты тяжелого класса уникальны.

«"Союз" – ракета среднего класса, а "Ангара" – ракета тяжелого класса, соответственно Ангара может выводить на орбиту значительно более крупные объекты. Испытания, конечно, будут продолжаться, но эти испытания будут продолжаться в рамках практической деятельности, то есть сейчас "Ангара" будет использоваться постепенно, вводиться в линию, чтобы обеспечивать вывод на орбиту различных объектов. Так как у России появились конкуренты в лице американцев, так что надо выводить тяжелые ракеты, которых пока у американцев нет. И за счет этого пытаться удержать свое положение в космосе», - отметил Сивков.

Ранее в понедельник, 14 декабря, в 08 часов 50 минут (мск) боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил произвел пуск «Ангары-А5» космодрома Плесецк в Архангельской области. В расчетное время в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филиппинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя ракеты.

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