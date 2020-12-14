Дальний поход: корабли Тихоокеанского флота прибыли в Индонезию
В составе отряда - флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга».
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индонезийский порт Танджунг Перак (город Сурабая). Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
В составе отряда - флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». В период стоянки будут пополнены запасы воды и топлива.
Корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход первого ноября. Они выполняют задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.