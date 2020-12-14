Космонавт Виноградов назвал «Ангару-А5» долгожданной ракетой

Космонавт и Герой России Павел Виноградов рассказал телеканалу «Звезда» о важности пуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», который был совершен в понедельник, 14 декабря, с космодрома Плесецк.

«Это долгожданная ракета. Сколько лет мы пытаемся начать ее пускать достаточно регулярно», - заявил он.

По словам Виноградова, в России не так много ракет подобного класса.

«На "Ангару" вообще возложено достаточно много надежд и планов. Она включена в большое количество программ. Мы надеемся, что ее отработка пройдет успешно», - подчеркнул космонавт.

Испытательный пуск ракеты был осуществлен в 08.50 по московскому времени с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России в Архангельской области. В расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филиппинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН «Ангара-А5».