Держать оборону: мотострелки отразили атаку «врага» в Северной Осетии

На полигоне Тарское в Северной Осетии прошли масштабные тактические учения мотострелковых и танковых подразделений. Задача военнослужащих - отразить атаку в том числе с воздуха и закрепиться в указанном районе.

В маневрах задействованы более полутора тысяч человек и 300 единиц техники. Мотострелкам необходимо поразить цели из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты, а также автоматов и пулеметов.

Особое внимание на учениях уделили отработке навыков при перемещении на поле боя, маскировке техники, преодолении минно-взрывных заграждений и создании фортификационных сооружений.