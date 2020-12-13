Армия Минобороны обновило карту миротворческой операции в Карабахе Алексей Курильченко На карте расширена территория зоны отнесенности «Юг». © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте обновленную карту проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе. На обновленной карте обозначена территория в юго-западной части бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и село Хинтаглар. Территория расположена в зоне ответственности «Юг». © Минобороны России Вчера, 12 декабря, в Минобороны сообщили о том, что в Гадрутском районе Нагорного Карабаха была зафиксирована стрельба из стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика