Костромские десантники провели первые стрельбы из боевых машин БМД-2

В Ярославской области на полигоне Песочное десантники Костромского полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения провели первое практическое занятие с боевой стрельбой из вооружения боевых машин десанта второго поколения - БМД-2.

Военнослужащие отработали навыки выдвижения боевых машин в составе парашютно-десантных взводов, действия экипажа под руководством командиров подразделений и командиров боевых машин, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Для того, чтобы обеспечить боевые стрельбы взводов днем и ночью с использованием ночных прицелов была создана реальная боевая обстановка, которая предусматривала тренировку ведение огня из всех видов оружия, как по наземным, так и по воздушным целям при использовании различных статических и динамических мишеней.

По результатам проведения боевой стрельбы военнослужащим будут выставлены оценки - как индивидуально каждому, так и за экипаж в целом.