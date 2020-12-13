Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Костромские десантники провели первые стрельбы из боевых машин БМД-2

Валентина Пескова
13:05 13.12.2020
Для обеспечения боевых стрельб взводов днем и ночью на полигоне Песочное в Ярославской области была создана реальная боевая обстановка.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Ярославской области на полигоне Песочное десантники Костромского полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения провели первое практическое занятие с боевой стрельбой из вооружения боевых машин десанта второго поколения - БМД-2.

Военнослужащие отработали навыки выдвижения боевых машин в составе парашютно-десантных взводов, действия экипажа под руководством командиров подразделений и командиров боевых машин, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Для того, чтобы обеспечить боевые стрельбы взводов днем и ночью с использованием ночных прицелов была создана реальная боевая обстановка, которая предусматривала тренировку ведение огня из всех видов оружия, как по наземным, так и по воздушным целям при использовании различных статических и динамических мишеней.

По результатам проведения боевой стрельбы военнослужащим будут выставлены оценки - как индивидуально каждому, так и за экипаж в целом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:13 В стране и мире
«Куда вы смотрите?»: Путин раскритиковал министров за рост цен на продукты
13:34 В стране и мире
Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов
11:59 В стране и мире
Видео
Появились первые кадры с места пожара в Москве на Цветном бульваре
11:34 В стране и мире
В России за сутки выявили 28 080 новых случаев коронавируса
10:39 Армия
Видео
Внутри «Воеводы»: опубликованы кадры устройства самой мощной баллистической ракеты
Популярное
Популярное
СМИ: Анастасия Заворотнюк победила рак
Археологи нашли новые детали «ацтекской башни черепов»
Видео
В США разгадали одно из зашифрованных посланий серийного убийцы Зодиака
Иранскую звезду соцсетей осудили на 10 лет за фото в Instagram
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.