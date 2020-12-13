В Подмосковье открылась современная столовая для обучения военных поваров на 500 человек

В военной школе поваров ЗВО, расположенной в Московской области, заработала новая современная столовая на 500 посадочных мест. В торжественной церемонии открытия модернизированного объекта приняли участие начальник Управления (продовольственного) Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Сергей Нихельман, начальник продовольственной службы ЗВО полковник Виктор Таразевич, командование и военнослужащие школы поваров.

© Минобороны РФ

Как отметил полковник Сергей Нихельман, учебно-материальная база для качественного обучения в Военной школе поваров развивается с каждым днем.

«Новая столовая - это новые возможности, которые позволят преподавателям школы готовить младших специалистов продовольственной службы на более высоком уровне», - сказал представитель Минобороны РФ.

По завершению церемонии ввода в эксплуатацию новой столовой, в только что открытом зале, для военнослужащих и специалисты военно-строительного комплекса Минобороны, которые проектировали и возводили здание, был организован праздничный обед. В рамках него прошел День национальной кухни России.

© Минобороны РФ

Новую столовую построили по современной технологии блочно-модульного строительства всего за полтора месяца. Помещения кухни оснащены электрическими котлами общим объемом около 900 литров, 50 единицами современного технологического оборудования и приспособлений для приготовления самых разнообразных блюд, отметили в пресс-службе главного военного ведомства РФ.