Призывников из Москвы распределили в научные роты ВС РФ

Со сборного пункта военного комиссариата города Москвы в научные роты Вооруженных Сил Российской Федерации отправлено свыше 30 призывников. Из общего числа новобранцев были выбраны молодые люди, наиболее склонные к ученой работе и отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны.

Свыше 30 юношей из более чем 3,5 тысяч молодых жителей столицы военные комиссариаты Москвы распределили в научные роты. Завершающим этапом стала отправка призывников в войска.

Все новобранцы отправятся к местам службы в выданной им повседневной форме одежды расцветки, соответствующей видам ВС РФ. Они также будут иметь при себе армейский несессер, в состав которого входят более двух десятков предметов для личной гигиены. Все призывники сдали тесты на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что лучших выпускников топовых вузов страны направят служить в Военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе. Новое пополнение научных рот прибывает из 35 регионов России.