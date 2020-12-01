В Мурманске отдельному батальону управления армейского корпуса Северного флота торжественно вручили Боевое знамя

В Мурманске состоялась церемония вручения Боевого знамени войсковой части. Его получил отдельный батальон управления армейского корпуса Северного флота.

Перед этим полотнище знамени торжественно крепили к древку. Право забить первый знаменный гвоздь предоставили командиру отдельного батальона управления подполковнику Сергею Кривченко, после - представителям всех званий, начиная от майора, капитана, вплоть до рядового.

Сам воинский ритуал прошел в торжественной обстановке на плацу в присутствии всего личного состава части. Временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса Северного флота полковник Илья Павловский зачитал грамоту президента Российской Федерации Владимира Путина и лично вручил Боевое знамя командиру отдельного батальона управления.

Военнослужащие приветствовали Боевое знамя протяжным «Ура!». Ведь это символ и воинская реликвия военной части. Оно свидетельствует о принадлежности к Вооруженным силам России.