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ЦПВС: боевики за сутки совершили 39 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

Ирина Киселенко
22:35 12.12.2020
Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Каракозак.
ЦПВС: боевики за сутки совершили 39 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки 39 раз открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 39 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 34 обстрела), из них в провинции Идлиб - 24 обстрела, Аллепо – пять обстрелов, в провинции Латакия – пять обстрелов, в провинции Хама - пять обстрелов», - сказал военачальник.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Каракозак.

«Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камышлы до Бин-Кантари и обратно, от аэродрома Камышлы до Айн-Дивар и обратно», - добавил он.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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