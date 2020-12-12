Пуск ракет «Булава» из Охотского моря был выполнен на дальность более 5,5 тыс. км

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе завершающего этапа тренировки по управлению стратегическими наступательными силами. Министр отметил, что в рамках учений подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвел пуск четырех баллистических ракет «Булава» на дальность более 5 тысяч километров из акватории Охотского моря.

Все ракеты успешно поразили цели в заданном районе боевого поля Чижа.

В Министерстве обороны сообщили, что учения по управлению стратегическими наступательными силами начались 9 декабря 2020 года и проводились под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

В ходе учений принимали участие силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. В ведомстве отметили, что все проведенные пуски ракет, включая запуски межконтинентальных баллистических ракет, прошли в штатном режиме.