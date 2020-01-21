Североморцы поклонились иконе Главного храма ВС РФ «Спас Нерукотворный»

В Североморске состоялся молебен по случаю принесения Главной иконы Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Богослужение провел Епископ Североморский и Умбский Тарасий, сообщает пресс-служба Северного флота.

В конце прошлой недели святыня была доставлена военно-транспортной авиацией с Дальнего Востока на Северный флот, в гарнизонах которого она будет выставляться до двадцатых чисел февраля.

«Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, заместитель губернатора Мурманской областной думы Александр Хомяков, представители руководства администрации и Североморского горсовета, военнослужащие и местные жители.

По завершении официальной части всем верующим было предложено приложиться к иконе.