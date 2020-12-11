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Бомбометание и дозаправка в воздухе: в частях ЮВО успешно прошли командирские полеты в сложных метеоусловиях

Валентина Пескова
08:03 11.12.2020
Опытные летчики выполнили более 150 летных смен с отработкой наиболее сложных элементов учебно-боевой и пилотажной подготовки.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Командный состав всех авиационных соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступил к первым командирским полетам в зимнем периоде обучения. Особенность нынешних командирских полетов заключается в освоении новейшей авиационной техники, поступившей в войска округа в текущем году - многоцелевых истребителей Су-30СМ, вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и других, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

Опытные летчики выполнили более 150 летных смен с отработкой наиболее сложных элементов учебно-боевой и пилотажной подготовки. В условиях метеоминимума командиры оперативно-тактических и специальных авиационных подразделений отработали взлет и посадку ночью, пилотирование над водной поверхностью на малых и сверхмалых высотах, бомбометание по наземным целям и дозаправку в воздухе. Военнослужащие подразделений армейской авиации провели полеты в облаках при минимуме погоды, а также посадку с самостоятельным подбором площадки с воздуха.

Командиры авиационных частей ЮВО также показали свои профессиональными навыки взаимодействия с группой руководства полетами на аэродроме и на полигоне при выполнении взлета парой, захода на посадку и ухода на второй круг, а также применения авиационных средств поражения.

Особое внимание было уделено отработке совместных действий наземной группы управления и экипажей при возникновении условных нештатных ситуаций в воздухе. Всего в ходе командирских полетов летчики ЮВО провели в воздухе не менее 300 часов.

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