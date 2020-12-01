Экипажи МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство в Арктике

Авиационную группировку в арктической зоне усилили, разместив на Чукотке высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

«Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на аэродроме Анадырь», - говорится в сообщении.

В настоящее время авиационное подразделение отрабатывает вопросы взаимодействия с наземными средствами ПВО при выполнении задач по предназначению, добавили в пресс-службе.

Кроме того, на аэродроме завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для размещения, отдыха и питания экипажей при несении ими круглосуточного боевого дежурства по противовоздушной обороне.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-5.