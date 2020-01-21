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Российские и японские моряки освободили захваченное «пиратами» судно

Андрей Аркадьев
18:14 21.01.2020
Совместные учения кораблей Балтфлота и МССО Японии в Аравийском море начались накануне, 20 января.
Российские и японские моряки освободили захваченное «пиратами» судно
© Фото: Минобороны России

Российский сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и японский эсминец «Харусамэ» освободили судно, захваченное условными пиратами на учениях в Аравийском море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Роль жертвы исполнил морской танкер «Ельня», а морских разбойников изобразил его экипаж. Во время учений боевые корабли двух стран сначала подавили все огневые точки противника и лишили его боеспособности, а затем российская и японская группы антитеррора штурмовали судно и обезвредили уцелевших флибустьеров.

Кроме эпизода освобождения захваченного судна, военные моряки РФ и Японии отстреляются малой артиллерией и крупнокалиберными пулеметами по цели, выставленной в море экипажем буксира «Виктор Конецкий». Затем вертолеты морской авиации с российского и японского кораблей совершат перекрестные полеты с посадкой на палубы.

Накануне отряд кораблей Балтийского флота прибыл в Аравийское море на совместные учения с эсминцем «Харусамэ» морских сил самообороны Японии. Это первый опыт совместных маневров для кораблей двух флотов. В составе российского отряда - сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий».

«Ярослав Мудрый» - сторожевой корабль Балтийского флота ВМФ России. Второй из построенных кораблей проекта 11540 «Ястреб».

Предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, для обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и на базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов и решения других задач. С 19 июня 2009 года входит в состав Балтийского флота.

Водоизмещение стандартное - 3590 тонн, полное - 4350 тонн; скорость хода: 30 узлов (55,6 км/ч) - полная, 18 узлов (33,3 км/ч) - экономическая; дальность плавания: 3500 миль (5632,7 километров); автономность плавания: 30 суток; экипаж: 214 человек, в том числе 27 офицеров.

На вооружении корабля имеются современные образцы оружия, в том числе противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На палубе базируется вертолет Ка-27, способный применять противолодочные торпеды, ракеты и глубинные бомбы.

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