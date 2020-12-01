Будущие военные полицейские-миротворцы начали обучение в специальном центре в Северной Осетии
Курсанты пройдут обучение по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам.
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В учебном центре военной полиции в Северной Осетии курсантов военной полиции будут обучать по программе подготовки миротворческих подразделений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Курсанты пройдут обучение по тактико-специальной, правовой, физической и огневой подготовкам, вождению и другим предметам.
По окончании курсов военнослужащие получат сертификат военного полицейского, дающий право на применение специальных средств и нелетального оружия.