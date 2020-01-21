Военнослужащие навели огромный мост через реку в Подмосковье: кадры учений

В Подмосковье военные инженеры при помощи новейших машин ТММ-3М развернули тяжелый механизированный мост, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В рамках второго этапа военнослужащие отразили атаку условных диверсантов и произвели инженерную разведку местности. Инженеры применили бронетранспортер БТР-82А, миноискатели ИМП-С2, ПИПЛ, ИНВУ-3М.

Кульминационным этапом учений стали действия инженерных подразделений на водной переправе. Военнослужащие подорвали лед, расчистили водоем для работы понтонной команды. Затем инженеры перебросили машины Урал-4320 на другой берег через реку шириной более 80 метров с помощью понтонно-мостового парка.

Всего в учениях приняли участие более 400 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники. Руководил маневрами начальник инженерных войск гвардейской танковой армии ЗВО полковник Николай Овчаренко.