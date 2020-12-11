Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российские миротворцы применили «Уран-6» при разминировании территории аэропорта Степанакерта

Кирилл Васин
05:57 11.12.2020
Чтобы люди могли вернуться домой, саперы в первую очередь проверяют дороги, жилые здания и объекты инфраструктуры - газопроводы и опоры линий электропередачи.
Российские миротворцы применили «Уран-6» при разминировании территории аэропорта Степанакерта
© Фото: Минобороны России

Радиоуправляемый комплекс «Уран-6» применили российские миротворцы, чтобы разминировать территорию аэропорта у города Степанакерт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бронированный робот-сапер специальным тралом буквально прочесывает землю в поисках мин и снарядов. После конфликта в Нагорном Карабахе неразорвавшихся боеприпасов остались тысячи. И «Уран-6» помогает военнослужащим находить их быстро и безопасно. Таких роботов использовали еще в Сирии, разминируя Алеппо и Пальмиру.

В Нагорном Карабахе с начала миротворческой операции уже разминировано больше 80 гектаров территории, 24,8 километра дорог, 168 домостроений и шесть социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов. Чтобы люди могли вернуться домой, саперы в первую очередь проверяют дороги, жилые здания и объекты инфраструктуры - газопроводы и опоры линий электропередачи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.