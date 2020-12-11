Российские миротворцы применили «Уран-6» при разминировании территории аэропорта Степанакерта

Радиоуправляемый комплекс «Уран-6» применили российские миротворцы, чтобы разминировать территорию аэропорта у города Степанакерт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бронированный робот-сапер специальным тралом буквально прочесывает землю в поисках мин и снарядов. После конфликта в Нагорном Карабахе неразорвавшихся боеприпасов остались тысячи. И «Уран-6» помогает военнослужащим находить их быстро и безопасно. Таких роботов использовали еще в Сирии, разминируя Алеппо и Пальмиру.

В Нагорном Карабахе с начала миротворческой операции уже разминировано больше 80 гектаров территории, 24,8 километра дорог, 168 домостроений и шесть социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4 577 взрывоопасных предметов. Чтобы люди могли вернуться домой, саперы в первую очередь проверяют дороги, жилые здания и объекты инфраструктуры - газопроводы и опоры линий электропередачи.