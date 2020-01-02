Более тысячи сирийцев вернулись в свои дома за минувшие сутки

Более 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 700 сирийцев прибыли в страну с территории Иордании. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 029 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 312 человек, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 717 человек», - информирует оборонное ведомство.

Также сообщается, что за сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали в Дамаске и Земрин (провинция Дераа) 2,8 гектара территории. Кроме того, было уничтожено 43 взрывоопасных предмета.

По данным Минобороны, Россия в рамках работы комиссии по перемирию в САР за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Латакия - шесть, Алеппо - пять, Идлиб - пять, Хама - один», - сказано в сообщении.

Турецкой частью представительства было зафиксировано 10 фактов открытия огня: шесть - в провинции Идлиб, четыре -в провинции Хама.