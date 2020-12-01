Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия МВТФ Армия-2020 АрМИ-2020 ТЕГИ

Шойгу выразил признательность коллегам, участвовавшим в «Армии-2020» и АрМИ

Андрей Аркадьев
13:53 01.12.2020
Коллективные силы ОДКБ выполнили значительную часть запланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, добавил глава военного ведомства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил признательность зарубежным оборонным ведомствам, принявшим участие в форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх (АрМИ-2020).

«Выражаю признательность оборонным ведомствам, принявшим участие в этих мероприятиях», - сказал он на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Министр отметил, что коллективные силы ОДКБ выполнили значительную часть запланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, несмотря на пандемию.

В этом году Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «Армия-2020» прошли в одно время. Оба события стартовали 23 августа.

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:10 В стране и мире
«Не могу простить себя»: Ефремов написал письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова
12:59 В стране и мире
Видео
В Пушкинском музее назвали причину смерти Ирины Антоновой
12:05 В стране и мире
Видео
Сломанные деревья и упавшие столбы: кадры последствий разгула стихии на острове Русский
08:11 В стране и мире
В закон о праве приобретения оружия предложили внести изменения
07:53 В стране и мире
Видео
Онлайн-больничный и дистанционные услуги нотариуса : какие нововведения ждут россиян с 1 декабря
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.