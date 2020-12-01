Шойгу выразил признательность коллегам, участвовавшим в «Армии-2020» и АрМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил признательность зарубежным оборонным ведомствам, принявшим участие в форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх (АрМИ-2020).

«Выражаю признательность оборонным ведомствам, принявшим участие в этих мероприятиях», - сказал он на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Министр отметил, что коллективные силы ОДКБ выполнили значительную часть запланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки, несмотря на пандемию.

В этом году Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «Армия-2020» прошли в одно время. Оба события стартовали 23 августа.

В период с 23 августа по 5 сентября состоялись сотни этапов военно-технических соревнований по 30 видам на территории пяти государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В Играх приняли участие военные из более 30 стран. Российская команда выиграла главный кубок АрМИ-2020.