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Шойгу заявил о готовности ОДКБ решать антикризисные задачи в условиях пандемии

Андрей Аркадьев
13:24 01.12.2020
Министр напомнил, что в России прошли учения «Эшелон» и командно-штабная тренировка с командованием коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Коллективные силы ОДКБ выполнили в этом году большую часть запланированных мероприятий оперативной и боевой подготовки и показали готовность к решению антикризисных задач в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Реализована значительная часть запланированного в части оперативной и боевой подготовки с коллективными силами ОДКБ... Эти мероприятия показали, что организация готова к решению антикризисных задач, в том числе в условиях пандемии», - сказал глава российского военного ведомства на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Шойгу напомнил, что в России прошли совместные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон» и командно-штабная тренировка с командованием коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Министр упомянул учения «Нерушимое братство» с участием миротворцев, которые проводились в Белоруссии. Представители Армении, Белоруссии и Казахстана были задействованы в стратегических командно-штабных учениях ВС РФ «Кавказ-2020».

Также был разработан «ряд ключевых документов» по безопасности ОДКБ и ее стран-членов по отдельности, добавил Шойгу.

Глава ведомства напомнил и о других мероприятиях, которые прошли, несмотря на пандемию: празднование 75-летия Великой Победы и военный парад в Москве 24 июня, прошедшее впервые заседание министров обороны государств - участников СНГ, ШОС и ОДКБ, Международный военно-технический форум «Армия-2020» и Армейские международные игры.

В этом году из-за пандемии традиционные массовые мероприятия, которые ежегодно проводятся 9 Мая, были отменены. Состоялись только пролет авиации и салюты.

Главный парад на Красной площади в Москве, а также парады в других городах прошли 24 июня, в день, когда 75 лет назад состоялся самый первый Парад Победы.

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