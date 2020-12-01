Назначен начальник Военно-медицинской академии в Петербурге
Генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков назначен начальником Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в Санкт-Петербурге, сообщает Министерство обороны РФ.
«Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов с начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрием Тришкиным и командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым представил коллективу академии нового руководителя прославленного военного учебного заведения», - говорится в сообщении.
Ранее Крюков возглавлял Главный военный клинический госпиталь Минобороны России им.Н.Н.Бурденко в Москве. Он является автором более 120 научных работ. Награжден медалями «За воинскую доблесть I степени», «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе I, II, III степеней».