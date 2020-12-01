Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Назначен начальник Военно-медицинской академии в Петербурге

Андрей Аркадьев
13:11 01.12.2020
Нового руководителя преподавательскому коллективу вуза представил заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков назначен начальником Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в Санкт-Петербурге, сообщает Министерство обороны РФ.

«Первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов с начальником Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрием Тришкиным  и командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым представил коллективу академии нового руководителя прославленного военного учебного заведения», - говорится в сообщении.

Ранее Крюков возглавлял Главный военный клинический госпиталь Минобороны России им.Н.Н.Бурденко в Москве. Он является автором более 120 научных работ. Награжден медалями «За воинскую доблесть I степени», «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе I, II, III степеней».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:59 В стране и мире
В Пушкинском музее назвали причину смерти Ирины Антоновой
12:05 В стране и мире
Видео
Сломанные деревья и упавшие столбы: кадры последствий разгула стихии на острове Русский
09:19 ОПК
Видео
Абсолютно новое соединение: на Курилы прибыли зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-300В4
08:11 В стране и мире
В закон о праве приобретения оружия предложили внести изменения
07:53 В стране и мире
Видео
Онлайн-больничный и дистанционные услуги нотариуса : какие нововведения ждут россиян с 1 декабря
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.