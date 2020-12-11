В Идлибской зоне деэскалации террористы совершили 38 обстрелов

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки 38 раз открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны - 34 обстрела), из них в провинции Идлиб - 21 обстрел, в провинции Латакия – 11 обстрелов, в провинции Хама - шесть обстрелов», - сказал военачальник.

Сытник подчеркнул, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Бозгекли и Каракозак.

«Армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Бин-Кантари и обратно», - добавил он.

Также, по его словам, за прошедшие 24 часа обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.