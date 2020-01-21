Военные пройдут через всю Россию на лыжах и велосипедах к 75-летию Победы

Двадцать восьмого января российские военнослужащие начнут масштабный переход по стране, посвященный 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Военнослужащие ВВО пронесут копию Знамени Победы по территории 17 субъектов РФ, примут участие в военно-патриотических акциях в населенных пунктах на маршруте перехода», - сказано в сообщении.

Несколькими днями ранее, 25 января, стартует лыжный переход команд Воздушно-десантных войск. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию ВДВ.

В переходе примут участие 300 самых подготовленных десантников. Их маршрут пройдет через города-герои Новороссийск, Тулу, Смоленск, Волгоград, а также города воинской славы: Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки и другие.

В 1934-1935 годах пятеро военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии совершили лыжно-пеший переход от станции Бочкарево (около Хабаровска) до Москвы. Они преодолели 8 134 километров за 120 дней, из них первые 1350 километров прошли пешком без лыж. Военнослужащие стартовали 14 октября 1934 года, а финишировали 12 февраля 1935 года.