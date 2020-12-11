Начштаба Северного флота рассказал об адекватном ответе на рост потенциала стран НАТО

Начальник штаба Северного флота, вице-адмирал Владимир Гришечкин, выступил с докладом на Х Международном арктическом форуме.

Гришечкин заявил, что Россия выступает за взаимодействие государств в полярных широтах, формирование международного партнерства в интересах сохранения Арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности.

В то же время вице-адмирал отметил увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО в Арктическом регионе. Не забыв упомянуть смещение районов проведения этих мероприятий к границам Российской Федерации.

«В качестве адекватной реакции на рост боевого потенциала стран НАТО в Арктике на флот осуществляется поставка современных образцов вооружения, военной и специальной техники общего назначения, в том числе: атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами; фрегатов и десантных кораблей; зенитных ракетных комплексов «Триумф» и «Панцирь»; береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион»; летательных аппаратов противолодочной авиации, а также вспомогательных судов различного назначения», - сказал Гришечкин.

Также вице-адмирал напомнил, что Северный флот пополняется новыми подводными крейсерами стратегического назначения. Например, атомными подводными лодками проекта «Борей», вооруженными баллистическими ракетами «Булава». А в 2020 году в состав флота вошел второй атомный подводный ракетоносец нового поколения - «Князь Владимир».

Все это оружие, как заявил Гришечкин, в первую очередь оружие сдерживания, гарант стратегической стабильности в мире.