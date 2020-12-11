МиГ-31 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над Беринговым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США в небе над Беринговым морем. Об этом сообщили в пятницу в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).

В центре отметили, что 11 декабря российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря была обнаружена приближающаяся к госгранице цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», - говорится в сообщении.

Цель была индентифицирована как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Экипаж российского истребителя сопроводил американский самолет.

После того как RC-135 развернулся, МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает его эффективность.

Работы по созданию истребителя-перехватчика МиГ-31 начались в ОКБ им. А.И. Микояна в 1968 году. МиГ-31 строился по схеме самолета МиГ-25, но с экипажем из двух человек - летчика и штурмана-оператора, размещавшихся один за другим. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полет 16 сентября 1975 года.

Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-5.