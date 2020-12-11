Российские миротворцы разминировали более 137 гектаров в Карабахе

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали всего более 137 гектаров территории, обнаружены и обезврежены более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Продолжается очистка от взрывоопасных предметов территории Нагорного Карабаха. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 137 гектаров местности, около 25 километров дорог, 195 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более 4,5 тысяч взрывоопасных предметов», - сказал он.

В населенном пункте Мардакерт специалисты медицинского отряда Минобороны России приступили к оказанию медицинской помощи военнослужащим и местному населению.

«Выездной врачебной бригадой военного госпиталя в населенном пункте Дашбулаг оказана медицинская помощь 24 жителям Нагорного Карабаха», - добавил Конашенков.

Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь более 420 гражданам, из которых более 50 - дети.