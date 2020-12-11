Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российские миротворцы разминировали более 137 гектаров в Карабахе

Андрей Аркадьев
16:08 11.12.2020
Обнаружены и обезврежены более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе разминировали всего более 137 гектаров территории, обнаружены и обезврежены более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Продолжается очистка от взрывоопасных предметов территории Нагорного Карабаха. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 137 гектаров местности, около 25 километров дорог, 195 домов  и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более 4,5 тысяч взрывоопасных предметов», - сказал он.

В населенном пункте Мардакерт специалисты медицинского отряда Минобороны России приступили к оказанию медицинской помощи военнослужащим и местному населению.

«Выездной врачебной бригадой военного госпиталя в населенном пункте Дашбулаг оказана медицинская помощь 24 жителям Нагорного Карабаха», - добавил Конашенков.

Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь  более 420 гражданам, из которых более 50 - дети.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:51 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео с места самоподрыва преступника в Карачаево-Черкесии
14:24 В стране и мире
Видео
Москва станет крупнейшей площадкой по производству вакцины от коронавируса
13:38 В стране и мире
Видео
Путин сообщил о передаче партнерам по ЕАЭС тест-систем на COVID-19
12:19 В стране и мире
Кремль не планирует вводить локдаун в России в связи с пандемией
11:45 Эксклюзив
Иммунолог рассказал о вреде ношения маски в мороз
Популярное
Популярное
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»
Ученые обнаружили на Аляске подводный супервулкан
Таинственный монолит появился в Киеве
В Минобороны ФРГ прокомментировали призыв Крамп-Карренбауэр говорить с Россией с «позиции силы»
Видео
Ракета Starship Илона Маска взорвалась на испытаниях: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.