Российские миротворцы получили более 440 обращений о без вести пропавших в Карабахе

Российские миротворцы получили через «горячую линию» более 440 обращений о без вести пропавших в Карабахе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российские миротворцы продолжают оказывать помощь в сборе сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Для уточнения информации офицерами российских миротворческих сил обработано более 440 телефонных обращений, поступивших по "горячей линии", проведено более двух тысяч встреч с гражданами», - заявил он.

В места довоенного проживания в Нагорном Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении вернулись еще 569 человек, а за все время проведения миротворческой операции - более 37 тысяч беженцев.

«При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры», - отметил Конашенков.

С начала проведения миротворческой операции восстановлено более 16 километров линий электропередачи, 48 опор и 31 трансформаторная подстанция и 15 километров линий связи, добавил генерал-майор.