Сотни военнослужащих: на новом полигоне под Воронежем прошли учения мотострелков и танкистов

В Вооруженных силах России сегодня стартовал новый учебный год. Личный состав всех объединений, соединений и воинских частей выйдет на полигоны, займет места в учебных классах и на тренажерах для совершенствования боевой подготовки.

Учения стартовали и на новом современном полигоне Криница под Воронежем. По традиции право первого выстрела предоставили танковым подразделениям мотострелкового полка, как одному из лучших по итогам 2020 года.

Также военнослужащие первыми оценили современные трассы танкодромов, автодромов и войсковое стрельбище с радиоуправляемыми и движущимися мишенями. Площадь нового полигона - почти 70 квадратных километров. Это позволит танкистам и мотострелкам отработать любые задачи и тактику боя. Всего в маневрах в день открытия приняли участие свыше 500 военнослужащих.