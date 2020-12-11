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«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео

Андрей Аркадьев
13:53 11.12.2020
Корабль выполнил стрельбу из Белого моря на дальность 350 километров. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

Как сообщает Минобороны России, ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения.

По данным объективного контроля гиперзвуковая крылатая ракета  «Циркон» успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 километров. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

Закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон»  фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнялись в начале октября и в ноябре текущего года. Все стрельбы признаны успешными.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют полное водоизмещение 5 400 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета , разрабатываемая ОАО «ВПК „НПО машиностроения“», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран. 

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